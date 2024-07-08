نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء نادي الخليج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، المهندس علاء بن صالح الهمل، يرافقه أعضاء ومنسوبو النادي، وذلك بمناسبة تحقيق النادي العديد من الجوائز المحلية والدولية لكرة اليد، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة طارق بن محمد القحطاني.