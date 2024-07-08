رياضة
نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء نادي الخليج
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، المهندس علاء بن صالح الهمل، يرافقه أعضاء ومنسوبو النادي، وذلك بمناسبة تحقيق النادي العديد من الجوائز المحلية والدولية لكرة اليد، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة طارق بن محمد القحطاني.
وثمن سموه الجهود التي يقوم بها النادي في تنمية قدرات اللاعبين والاستثمار فيهم، ليسهموا في تحقيق البطولات والإنجازات التي تمثل المنطقة والوطن، وهنأ سموه أعضاء ومنسوبي النادي لتحقيقهم البطولات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
بدوره، أعرب الهمل عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بجميع البرامج الرياضية في المنطقة.