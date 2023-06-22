شركة البحر الأحمر الدولية الراعي البلاتيني لفريق الأهلي حتى عام 2026

وقّع النادي الأهلي، اليوم، اتفاقيةً مع البحر الأحمر الدولية لمدة ثلاثة مواسم تنتهي بنهاية الموسم الرياضي 2026-2025، بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة، وكبير الإداريين لـ"البحر الأحمر الدولية" المهندس أحمد غازي درويش، وعدد من كبار التنفيذيين؛ حيث ستكون البحر الأحمر الدولية الراعي البلاتيني للفريق الأول لكرة القدم، وستظهر العلامة التجارية للشركة على صدر قمصان الفريق في جميع المنافسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى العديد من المزايا والحقوق التجارية والتسويقية الأخرى.
وأبدى الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية، المهندس طارق خليفة؛ سعادته بارتباط اسم النادي الأهلي بـ"البحر الأحمر الدولية"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ حيث إنها تعدّ الشركة المطورة لأكثر المشاريع طموحًا واستدامة في العالم.
وتأتي هذه الشراكة كخطوة مدروسة لتفعيل استراتيجيات الاستثمار بالنادي، وتحقيق فوائد جمّة للقطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى المبادرات الوثيقة مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتي أطلقها سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
من جهته قال كبير الإداريين والمتحدث الرسمي لـ"البحر الأحمر الدولية"، المهندس أحمد درويش: هذه الرعاية منبثقة من حسّ المسؤولية الاجتماعية الذي تتبنّاه البحر الأحمر الدولية، واهتمامها بتعزيز المبادرات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالرياضة بالتوازي مع التزامها تجاه الإنسان والطبيعة، وينعكس ذلك بشكل مباشر وإيجابي على جودة حياة المجتمع على أرض المملكة العربية السعودية، ويساهم في خلق وبناء مجتمع صحي، وستكون الشركة شريكًا متفاعلًا يساهم في رسم حاضر ومستقبل السعودية؛ وذلك بالمساهمة في تعزيز استدامة القطاع الرياضي؛ إذ يمثل النادي الأهلي تاريخًا عريقًا في الرياضة السعودية، وله قاعدة جماهيرية عظيمة ستكون عنصرًا أساسيًّا في نجاح هذه الشراكة.