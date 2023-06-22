شركة البحر الأحمر الدولية الراعي البلاتيني لفريق الأهلي حتى عام 2026

من جهته قال كبير الإداريين والمتحدث الرسمي لـ"البحر الأحمر الدولية"، المهندس أحمد درويش: هذه الرعاية منبثقة من حسّ المسؤولية الاجتماعية الذي تتبنّاه البحر الأحمر الدولية، واهتمامها بتعزيز المبادرات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالرياضة بالتوازي مع التزامها تجاه الإنسان والطبيعة، وينعكس ذلك بشكل مباشر وإيجابي على جودة حياة المجتمع على أرض المملكة العربية السعودية، ويساهم في خلق وبناء مجتمع صحي، وستكون الشركة شريكًا متفاعلًا يساهم في رسم حاضر ومستقبل السعودية؛ وذلك بالمساهمة في تعزيز استدامة القطاع الرياضي؛ إذ يمثل النادي الأهلي تاريخًا عريقًا في الرياضة السعودية، وله قاعدة جماهيرية عظيمة ستكون عنصرًا أساسيًّا في نجاح هذه الشراكة.