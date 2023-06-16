أخضر السيدات يُنهي تحضيراته لمواجهة أندورا

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين التصويب على المرمى قبل أن تجري مدربة المنتخب الوطني للسيدات "روزا لابي سيبالا" مباراة على كامل مساحة الملعب لتطبيق التكتيك الهجومي.