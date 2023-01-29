رومارينهو يتسلم جائزة أفضل لاعب من الرئيس التنفيذي لشركة "بيرين" الراعي الرسمي لكأس السوبر السعودي المهندس "موفق مباره"

تَسلم اللاعب رومارينهو، جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والاتحاد، والتي فاز فيها فريق الاتحاد على فريق النصر في مباراة نصف نهائي السوبر السعودي، والتي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
قَدّمت الجائزة شركة "بيرين"، ممثلةً في الرئيس التنفيذي المهندس "موفق مباره"، ضمن رعاية شركة "بيرين" لكأس بيرين للسوبر السعودي للنسخة الثالثة على التوالي.
جدير بالذكر أن اختيار جائزة أفضل لاعب، تم عبر لجنة تحكيم خاصة لهذا الغرض، شكّلها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتمثل نخبة من خبراء الكرة السعودية وهم: صالح الداود، وعبدالوهاب الحربي، بالإضافة إلى ناصر غيث وخالد الفرحان وسعد الشهري.
وتأتي هذه الجائزة ضمن رعاية "بيرين" لكأس السوبر السعودي للنسخة الثالثة ضمن شراكة "بيرين" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتكون المياه الرسمية للكرة السعودية، والتي تشمل رعاية المنتخب السعودي لكرة القدم، بالإضافة لرعايتها لكأس خادم الحرمين الشريفين، أيده الله.
كما أن "مياه بيرين" هي المياه الرسمية لـ9 أندية سعودية، في إطار حرص "بيرين" على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية ودعمها للرياضة بوجه عام من خلال تفعيل مشاركاتها الاجتماعية ورؤيتها المستقبلية للمساهمة في رؤية المملكة 2030.