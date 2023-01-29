رومارينهو يتسلم جائزة أفضل لاعب من الرئيس التنفيذي لشركة "بيرين" الراعي الرسمي لكأس السوبر السعودي المهندس "موفق مباره"

كما أن "مياه بيرين" هي المياه الرسمية لـ9 أندية سعودية، في إطار حرص "بيرين" على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية ودعمها للرياضة بوجه عام من خلال تفعيل مشاركاتها الاجتماعية ورؤيتها المستقبلية للمساهمة في رؤية المملكة 2030.