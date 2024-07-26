ثبت تناوله للمنشطات.. استبعاد بطل العراق بالجودو من "أولمبياد باريس" وإيقافه

سجاد غانم، وهو لاعب أولمبي يبلغ من العمر 28 عامًا، أصبح أول رياضي أولمبي تأتي نتيجة فحصه للمنشطات إيجابية بعد اكتشاف مادتي الميثاندينون والبولدينون في عينة تم أخذها منه في باريس الثلاثاء، فيما كان من المقرر أن يبدأ اللاعب خوض المنافسات الثلاثاء المقبل.