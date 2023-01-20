3 أشواط رئيسية ينظّمها نادي سباقات الخيل في حفله الـ86 وجوائز بقيمة 580 ألف ريال

وكتب حصان الثلاث سنوات "الوزير" للإسطبل السماويّ لعبد الإله الموسى، اسمَه كأول الفائزين بكأس الأمير محمد بن عبد الرحمن الفيصل، تحت قيادة الخيال "فيكتور جوتيرز"، في شوط تميّز بالقوة.

وكان الحصان الفائز يسير بين ثلاثيّ الصدارة (رداد، الوزير، زفزاف) حتى آخر 400 متر، حيث خاض فاصلاً مثيراً من التحدّي مع وصيف البطل "عطا الغالي" تحت قيادة الخيال عادل الفريدي، بينما تراجع "رداد" بقيادة "أليكسس مورينو" إلى المركز الثالث.