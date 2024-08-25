وزير الرياضة "الفيصل": اهتمام ولي العهد سبب نجاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن نجاح النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية جاء نتيجة اهتمام ولي العهد -حفظه الله- بتلبية شغف شباب وشابات السعودية بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وتطوير القطاع.
وكتب وزير الرياضة عبر صفحته الرسمية على منصة (إكس): "يؤكد نجاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية اهتمام سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- بتلبية شغف شباب وشابات السعودية بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وتطوير القطاع في بلادنا الغالية".
وأضاف: "67 % من سكان السعودية، البالغ عددهم 35 مليونًا، يجمعهم شغف وحب هذه الرياضة".
واستضافت مدينة الرياض فعاليات النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأبرز في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، لمدة 8 أسابيع.