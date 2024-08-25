وزير الرياضة "الفيصل": اهتمام ولي العهد سبب نجاح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن نجاح النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية جاء نتيجة اهتمام ولي العهد -حفظه الله- بتلبية شغف شباب وشابات السعودية بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وتطوير القطاع.