يمتد حتى 25 من شهر مارس الجاري .. الأخضر 18 يفتتح تدريباته في معسكر كرواتيا

افتتح المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في كرواتيا، والذي يمتد حتى الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل التكتيكي.
قائمة الأخضر
وتضم قائمة أخضر 18 عامًا في المعسكر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البرية، عبد الرحمن الغامدي، عبد الإله الغامدي، يوسف الطحان، محمد الصرنوخ، عبد الله البيشي، ياسين خالد، محمد هوساوي، حسام العمري، محمد الهلالي، فيصل الشمراني، محمد هزازي، محمد المحيش، محمد السحيحي، ريان الغامدي، محمد آل درويش، رامز العطار، فرحة الشمراني، عبد العزيز جرموش، سعد الراشد، صهيب الهوساوي، أصيل عبد الرزاق، طلال حاجي.
يُذكر أن أخضر 18 يشارك خلال معسكره بكرواتيا في الدورة الدولية الودية، والتي تضم إلى جانبه منتخبي كرواتيا، وسويسرا.