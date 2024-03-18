يمتد حتى 25 من شهر مارس الجاري .. الأخضر 18 يفتتح تدريباته في معسكر كرواتيا

قائمة الأخضر

وتضم قائمة أخضر 18 عامًا في المعسكر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمود البرية، عبد الرحمن الغامدي، عبد الإله الغامدي، يوسف الطحان، محمد الصرنوخ، عبد الله البيشي، ياسين خالد، محمد هوساوي، حسام العمري، محمد الهلالي، فيصل الشمراني، محمد هزازي، محمد المحيش، محمد السحيحي، ريان الغامدي، محمد آل درويش، رامز العطار، فرحة الشمراني، عبد العزيز جرموش، سعد الراشد، صهيب الهوساوي، أصيل عبد الرزاق، طلال حاجي.