"دوري روشن": "التعاون" يزيد من متاعب "الفتح" ويُثبِّته في قاع الترتيب

استعاد فريق التعاون الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات التي غاب عنها في الجولتَيْن الأخيرتَيْن؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه الفتح بهدفَيْن دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب التعاون بمدينة بريدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.