"دوري روشن": "التعاون" يزيد من متاعب "الفتح" ويُثبِّته في قاع الترتيب

استعاد فريق التعاون الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات التي غاب عنها في الجولتَيْن الأخيرتَيْن؛ وذلك بتغلُّبه على ضيفه الفتح بهدفَيْن دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب التعاون بمدينة بريدة، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبادر المهاجم الغامبي موسى بارو بافتتاح التسجيل للتعاون من مجهود فردي مميز؛ إذ توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق قذيفة صاروخية، استقرت في شباك الحارس بيتر سابينوس، وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وضاعف البرازيلي جواو بيدرو النتيجة لمصلحة فريقه التعاون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ81 مستغلاً تمريرة عرضية من سلطان مندش، تابعها بالشباك في غفلة من دفاعات الفتح.
وبهذا الفوز صعد التعاون ثلاثة مراكز على سُلَّم الترتيب؛ فبات يحتل المركز السابع برصيد 10 نقاط، فيما تجمَّد رصيد الفتح في المركز الثامن عشر (الأخير) برصيد 3 نقاط فقط.