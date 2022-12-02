أورغواي تودع كأس العالم رغم فوزها على غانا بثنائية

نجح منتخب الأورغواي في افتتاح التسجيل عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا بعد أن تابع عملاً مميزاً من لويس سواريز الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس لكنها ارتدت إلى مسجل الهدف الذي تابعها برأسه معلنة عن أول هدف للأوروغواي في كأس العالم الحالية وذلك عند الدقيقة 26.