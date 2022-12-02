أورغواي تودع كأس العالم رغم فوزها على غانا بثنائية

ودع منتخب أورغواي كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر من الدور الأول رغم فوزه على غانا بهدفين دون رد اليوم الجمعة على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية ضمن مباريات اليوم الأخير من دور المجموعات في البطولة لمنافسات المجموعة الثامنة التي صعد منها منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية.
ضيع أندريه أيوه فرصة وضع منتخب بلاده في المقدمة حينما لاحت ركلة جزاء لمصلحة غانا احتسبها الحكم الألماني دانيال سيبرت بعد العودة لتقنية الفيديو انبرى لها لاعب السد القطري لكنه فشل في ترجمتها بالشباك نتيجة تألق الحارس سيرجيو روشيت بالتصدي لها عند الدقيقة 21.
نجح منتخب الأورغواي في افتتاح التسجيل عن طريق جيورجيان دي أراسكايتا بعد أن تابع عملاً مميزاً من لويس سواريز الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس لكنها ارتدت إلى مسجل الهدف الذي تابعها برأسه معلنة عن أول هدف للأوروغواي في كأس العالم الحالية وذلك عند الدقيقة 26.
وعاد ذات اللاعب بعد 6 دقائق ليعزز تقدم منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني مستغلاً تمريرة مميزة من لويس سواريز وصلته داخل منطقة الجزاء ليطلق قذيفة صاروخية على الطائر سكنت شباك الحارس الغاني لورنس أتي زيج في الدقيقة 32 وعلى هذه النتيجة انتهى الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني فشل المنتخبان في زيارة الشباك سواء للأروغواي من أجل زيادة غلته التهديفية لضمان التأهل للدور المقبل أو المنتخب الغاني لتقليص الفارق وتعزيز حظوظه ليغادر الفريقان منافسات البطولة من الباب الصغير.
وضمن منتخب البرتغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما خطف منتخب كوريا الجنوبية (4 نقاط) المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة من الأوروغواي التي ورغم فوزها على غانا 2-0 اكتفت بالمركز الثالث بـ4 نقاط، فيما حلت غانا رابعة وأخيرةً بـ3 نقاط.
وسجلت كوريا الجنوبية 4 أهداف وتلقت 4 فيما سجلت أوروغواي 2 وتلقت 2.