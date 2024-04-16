بطولة السعودية المفتوحة للجولف تنطلق بمشاركة 144 نجمًا عالميًا وعربيًا من 33 دولة

تنطلق بطولة السعودية المفتوحة 2024 والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، غداً الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، على ملعب نادي الرياض للجولف .
وتشهد المشاركة التي تمثل جولة آسيوية مشاركة عالمية واسعة من نجوم ليف جولف وجولة موانئ دبي العالمية، إلى جانب مشاركة عربية وسعودية لأبرز نجوم الجولف المحليين.
ويبرز من بين النجوم حامل لقب بطولة السعودية المفتوحة 2023 التايلندي دينويت بويبونسوب، إلى جانب العديد من الأسماء البارزة، منهم هنريك ستنسون وبيتر أوليان وهاوتونج، وهم من الأسماء التي تأمل برفع الكأس إلى جانب مشاركة 144 لاعبًا يمثلون 33 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وعربيًا تشهد البطولة مشاركة سبعة لاعبين يمثلون المملكة العربية السعودية، منهم ثلاثة محترفين إلى جانب 13 لاعبًا عربيًا تم دعوتهم لإتاحة الفرصة لهم للمنافسة إلى جانب أفضل لاعبي العالم، مع استمرار تطور اللعبة في المنطقة.
وإلى جانب المنافسات القوية فإن البطولة تحظى بالعديد من الفعاليات المصاحبة جولف وأكثر على مدار أيام البطولة تتضمن العديد من الفقرات، أبرزها جلسات موسيقية مباشرة, مما يمنح الجماهير والحضور فرصة لدمج الرياضة والثقافة والترفيه، من خلال بازار سجه ومنطقة المشجعين التي تم توفيرها للعائلات وأطفالهم.
وعلى هامش منافسات البطولة ستفتتح منطقة المشجعين في نادي الرياض للجولف من الساعة 1 ظهرًا. - 11 مساءً يومي الأربعاء والخميس، ومن 9 صباحًا حتى 11 مساءً. الجمعة والسبت، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 ريالًا.