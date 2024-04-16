بطولة السعودية المفتوحة للجولف تنطلق بمشاركة 144 نجمًا عالميًا وعربيًا من 33 دولة

ويبرز من بين النجوم حامل لقب بطولة السعودية المفتوحة 2023 التايلندي دينويت بويبونسوب، إلى جانب العديد من الأسماء البارزة، منهم هنريك ستنسون وبيتر أوليان وهاوتونج، وهم من الأسماء التي تأمل برفع الكأس إلى جانب مشاركة 144 لاعبًا يمثلون 33 دولة من مختلف أنحاء العالم.