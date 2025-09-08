في نسختها الـ 34.. ختام ناجح لبطولة الأردن المفتوحة للجولف ضمن سلسلة الجولف العربية

وتميّزت نسخة 2025 بلحظات لافتة وإنجازات ملهمة، خصوصًا على صعيد مشاركة السيدات (WAGR)، حيث شكّلت البطولة منصة مثالية لتألق المواهب النسائية العربية وسط أجواء تنافسية قوية. ومن أبرز تلك اللحظات تألق النجمة الفلسطينية الصاعدة ياسمين الظاهر، التي احتلت المركز الأول في فئة السيدات، محققةً إنجازاً تاريخياً بتسجيل ضربة واحدة في الحفرة (Hole-In-One)، كأول لاعبة تحقق ذلك في تاريخ البطولة، ما أضفى بُعداً استثنائياً لمسيرتها الواعدة ورفع من مستوى الإثارة في مجريات المنافسة. كما أصبحت ياسمين أول لاعبة فلسطينية تدخل التصنيف العالمي للهواة (WAGR)، لتسطر محطة تاريخية جديدة لرياضة الجولف الفلسطينية. وحلّت اللبنانية لارا بخور ثانية، وجاءت الأردنية ليليا مجاهد في المركز الثالث.