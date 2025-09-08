في نسختها الـ 34.. ختام ناجح لبطولة الأردن المفتوحة للجولف ضمن سلسلة الجولف العربية

اختُتمت منافسات بطولة الأردن المفتوحة للجولف في نسختها الرابعة والثلاثين على ملاعب نادي واحة أيلة في العقبة، بحفل ختامي مميز حضره الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الرسمية والرياضية.
وعلى مدار ثلاثة أيام، شهدت البطولة أجواءً حماسية وتنافساً قوياً بين نخبة من لاعبي الجولف العرب والعالميين الذين مثلوا 24 دولة، ضمن إحدى محطات سلسلة البطولات العربية للجولف، وبإشراف مباشر من الاتحاد العربي.
وتميّزت نسخة 2025 بلحظات لافتة وإنجازات ملهمة، خصوصًا على صعيد مشاركة السيدات (WAGR)، حيث شكّلت البطولة منصة مثالية لتألق المواهب النسائية العربية وسط أجواء تنافسية قوية. ومن أبرز تلك اللحظات تألق النجمة الفلسطينية الصاعدة ياسمين الظاهر، التي احتلت المركز الأول في فئة السيدات، محققةً إنجازاً تاريخياً بتسجيل ضربة واحدة في الحفرة (Hole-In-One)، كأول لاعبة تحقق ذلك في تاريخ البطولة، ما أضفى بُعداً استثنائياً لمسيرتها الواعدة ورفع من مستوى الإثارة في مجريات المنافسة. كما أصبحت ياسمين أول لاعبة فلسطينية تدخل التصنيف العالمي للهواة (WAGR)، لتسطر محطة تاريخية جديدة لرياضة الجولف الفلسطينية. وحلّت اللبنانية لارا بخور ثانية، وجاءت الأردنية ليليا مجاهد في المركز الثالث.
كما نجحت لاعبة المنتخب السعودي لانا المصباحي في تحقيق إنجاز شخصي بارز بتسجيل 80 ضربة تحت المعدل للمرة الأولى في مسيرتها، لتُثبت حضورها كلاعبة واعدة في مشهد الجولف العربي. وتشير هذه الإنجازات إلى التطور اللافت الذي تشهده رياضة الجولف النسائية، وتُجسد في الوقت ذاته رؤية الاتحاد العربي للجولف في تمكين اللاعبات العربيات وتوسيع قاعدة المشاركة النسوية في البطولات الإقليمية والدولية.
وفي فئة الرجال، أحرز لاعب المنتخب الأردني محمد الرواشدة اللقب بعد أن قدّم أداءً مميزاً عكس جاهزيته العالية وإصراره على الفوز، متقدماً على الصربي ألكسجي ديوكانوفيتش والتونسي مهدي بن يوسف، في منافسة قوية أكدت المستوى الفني الرفيع للبطولة.
كما حقق لاعب قطر دانييل كوسولوف إنجازاً لافتاً بإحرازه المركز الأول، ليصبح أول لاعب يحقق الفوز في بطولتين متتاليتين؛ إذ تُوج العام الماضي بلقب فئة الناشئين قبل أن يواصل تألقه هذا العام بالفوز بلقب فئة الرجال. وحل الإماراتي سام مولان في المركز الثاني، فيما جاء مواطنه أحمد سكيك ثالثاً.
وفي منافسات فئة الكبار، توّج اللبناني شيخ موس الزين بالمركز الأول، وحل الأردني جو فضلي في المركز الثاني، بينما نال اللبناني طوني بو سرحال المركز الثالث.
وتستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة العرب للرجال والرواد، إلى جانب بطولة السعودية المفتوحة للهواة في الرياض، قبل أن تختتم أجندة الموسم ببطولة كأس الإمارات وبطولة تونس المفتوحة.