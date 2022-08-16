على حساب الأخضر.. المنتخب "التركي" يحقّق ذهبية ألعاب التضامن الإسلامية

حقق المنتخب التركي ذهبية بطولة ألعاب التضامن الإسلامية التي أقيمت في مدينة قونية بتركيا، وذلك عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون رد.
وانتهت المباراة النهائية بفوز المنتخب التركي بهدف نظيف في مباراة النهائي التي أقيمت بين المنتخبين عصر اليوم الثلاثاء.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب ميتيهان في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول.
وكان المنتخب الأولمبي السعودي قد نجح في الوصول للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 2-1.
أما منتخب تركيا فحجز مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الأذربيجاني بهدف دون رد.