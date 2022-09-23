أخضر الناشئين يواجه عمان ودياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً غداً السبت مباراته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والمقام تحضيراً للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً سيستضيف المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف، خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.