أخضر الناشئين يواجه عمان ودياً استعداداً لتصفيات كأس آسيا

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً سيستضيف المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات: الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف، خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.