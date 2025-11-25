بدون رونالدو.. النصر يواجه استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

يواجه فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، غدًا الأربعاء، نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2.
وتنطلق المباراة بين النصر واستقلال دوشنبه عند الساعة 4:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب هيسور المركزي في العاصمة الطاجيكية.
ويدخل النصر اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2 بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل استقلال دوشنبه المركز الثالث بـ6 نقاط.
ويغيب عن المواجهة عدد من أبرز لاعبي الفريق، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، إضافة إلى الحارس الدولي نواف العقيدي الذي مُنح راحة، والفرنسي كينغسلي كومان لعدم جاهزيته.