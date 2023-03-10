غدًا انطلاق سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي في نيوم

ويشارك في هذه النسخة من سلسلة "إكستريم إي"، 20 سائقًا وسائقةً يمثلون 10 فرق عالمية، ويتنافسون بسيارة "أوديسي 21"؛ حيث يتألف كل فريق من سائق وسائقة، حيث أن الفرق المشاركة هي: فريق "آي بي تي كوبرا إكس إي"، الذي يمثله القطري ناصر العطية بطل سباق رالي داكار السعودية 2023، والسويدية كلارا أندرسون، وفريق "أكسيونا ساينز إكس إي" الذي يضم كلًا من الإسبانية لايا سانز والسويدي ماتسياس إكستروم، فيما سيمثل فريق "أندريتي التوكيلات إكستريم إي" الثنائي البريطانية كاتي مونينج والسويدي تيمي هانسن، أما فريق "كارل كوكس موتورسبورت" فسيعتمد على الإسبانية كريستين جي زد والألماني تيمو شيدر، كما يتألف فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي" من النيوزيلندية إيما غيلمور والأمريكي تانر فوست، وسيتنافس فريق "جي إم سي هامر إي في تشيب غاناسي رايسينغ" في السباق بالثنائي الأمريكي أماندا سورنسون وآر جيه أندرسون، أما فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" فيضم الثنائي السويدي ميكايلا أهلين هوتولينسكي ويوهان كريستوفرسون، وسيمثل فريق "أكس 44 فيدا كاربون" الذي يملكه بطل العالم 7 مرات للفورمولا1 البريطاني لويس هاميلتون، كل من الجامايكي فريزر ماكونيل وبطلة إكستريم إي الإسبانية كريستينا غوتيريز، أما فريق "جيه بي إكس إي" فيمثله النرويجية هيدا هوساس والفنلندي هيكي كوفالاينن، ويتألف فريق "فيلوسي رايسينغ" من الأسترالية مولي تايلور والسويدي كيفين هانسن.