غدًا انطلاق سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي في نيوم

تشهد نيوم، يوم غدٍ، انطلاق جولة "ديزرت إكس بري" من السباق الافتتاحي للسلسلة العالمية "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، والذي تستضيفه المملكة للمرة الثالثة على التوالي، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة فرق عالمية.
وتعد سلسلة "إكستريم إي" شكلًا جديدًا ومبتكرًا لسباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وذلك في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، حيث تتألف السلسلة العالمية من خمسة سباقات، وتسلّط الضوء على تأثير تغير المناخ، والتحديات البيئية في بعض المواقع النائية في العالم، والترويج للتوجه نحو استخدام المركبات الكهربائية، ودعم المساعي الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، والعمل لمستقبل أفضل لكوكب الأرض.
من جهته لفت صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية النظر إلى ما تحمله جولة "ديزرت إكس بري" من رسائل بيئية مهمة، تسلّط الضوء على أهمية العمل لبناء مستقبل أفضل، مفاخرًا سموه بأن تكون المملكة جزءًا من هذا الحدث.
ورحّب سموه خلال حديثه بضيوف المملكة من المشاركين في جولة "ديزرت إكس بري"، مؤكدًا أهمية الحدث في تجسيد قوة الرياضة، وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تكامل الاستعدادات كافة لاستضافة الحدث، للخروج بنسخة نموذجية تكلل النجاحات المتتالية لقطاع رياضة المحركات في المملكة.
ويشارك في هذه النسخة من سلسلة "إكستريم إي"، 20 سائقًا وسائقةً يمثلون 10 فرق عالمية، ويتنافسون بسيارة "أوديسي 21"؛ حيث يتألف كل فريق من سائق وسائقة، حيث أن الفرق المشاركة هي: فريق "آي بي تي كوبرا إكس إي"، الذي يمثله القطري ناصر العطية بطل سباق رالي داكار السعودية 2023، والسويدية كلارا أندرسون، وفريق "أكسيونا ساينز إكس إي" الذي يضم كلًا من الإسبانية لايا سانز والسويدي ماتسياس إكستروم، فيما سيمثل فريق "أندريتي التوكيلات إكستريم إي" الثنائي البريطانية كاتي مونينج والسويدي تيمي هانسن، أما فريق "كارل كوكس موتورسبورت" فسيعتمد على الإسبانية كريستين جي زد والألماني تيمو شيدر، كما يتألف فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي" من النيوزيلندية إيما غيلمور والأمريكي تانر فوست، وسيتنافس فريق "جي إم سي هامر إي في تشيب غاناسي رايسينغ" في السباق بالثنائي الأمريكي أماندا سورنسون وآر جيه أندرسون، أما فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" فيضم الثنائي السويدي ميكايلا أهلين هوتولينسكي ويوهان كريستوفرسون، وسيمثل فريق "أكس 44 فيدا كاربون" الذي يملكه بطل العالم 7 مرات للفورمولا1 البريطاني لويس هاميلتون، كل من الجامايكي فريزر ماكونيل وبطلة إكستريم إي الإسبانية كريستينا غوتيريز، أما فريق "جيه بي إكس إي" فيمثله النرويجية هيدا هوساس والفنلندي هيكي كوفالاينن، ويتألف فريق "فيلوسي رايسينغ" من الأسترالية مولي تايلور والسويدي كيفين هانسن.
وشهدت مشاركة نيوم في "إكستريم إي" نموًا كبيرًا في الموسم الماضي، لتصبح الراعي الرئيسي في فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي"، حيث تعتمد الشراكة مع الفريق على مشاركة "نيوم" المتزايدة في رياضة السيارات؛ بهدف ترسيخ مكانتها كمركز للرياضة العالمية.
وتعد منطقة نيوم أحد المشاريع التي تسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة الريادية في العالم، من خلال تقديم نموذج جديد للاستدامة الحضارية، وتأسيس أعمال مزدهرة مع الحفاظ على البيئة، ويتضمن ذلك إطلاق أول نظام للطاقة المتجددة في العالم، وتحقيق الريادة في استخدام الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مركز عالمي لتوليد الطاقة النظيفة والبحث والابتكار.
الجدير ذكره، أن سباق "ديزيرت إكس بري"، يعد ثالث فعاليات "إكستريم إي" في المنطقة، حيث يسعى لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الجمع بين الاستدامة والأحداث الرياضية العالمية، وفي جولتها العالمية لهذا العام، في المملكة العربية السعودية وجزيرة سردينيا في إيطاليا وتشيلي، ستحط السلسلة رحالها للمرة الأولى في اسكتلندا، والبرازيل أو الولايات المتحدة الأمريكية.