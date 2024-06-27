الأخضر السعودي في المجموعة الـ 3 بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026

ووجّه السويسري جياني إنفانتينو، تهنئة إلى المنتخبات الثمانية عشرة، المتأهلين إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، كما أشاد بتطور الكرة الآسيوية، بعدما تم تنظيم كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في قطر، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق في حجز مقاعد في المونديال، بعدما تم توسيع قاعدة المتأهلين من القارة الآسيوية، مقارنة بالنسخ الماضية.