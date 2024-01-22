مع نهاية الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا.. وصول 5 منتخبات منها 3 عربية تصل إلى الدور الثاني تعرّف عليها

اختتمت أمس، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا التي تقام حالياً في قطر، التي شهدت ضمان 5 منتخبات، 3 منها عربية الوصول إلى الدور الثاني .
وتأهلت منتخبات السعودية وقطر والعراق إلى جانب أستراليا وإيران، بعد أن حققت العلامة الكاملة بفوزها في الجولتين الأولى والثاني، إذ تصدر المنتخب السعودي المجموعة السادسة من فوزين على عمان (2-1)، وقيرغيزستان (2-0)، فيما تصدرت قطر "المضيفة وحاملة اللقب" المجموعة الأولى من فوزين على لبنان (3-0) وطاجيكستان (1-0) وتصدر المنتخب العراقي مجموعته الرابعة بفوزه على هونغ كونغ واليابان (3-1)، (2-1).
ومع انطلاق الجولة الثالثة اليوم لا تزال الفرصة مواتية لزيادة الوجود العربي في دور الـ16 سواءً في المراكز المؤهلة مباشرة وهي المركزين الأول والثاني أو أفضل صاحب مركز ثالث من 4 مجموعات فقط من المجموعات الـ6 حسب ما ينص نظام البطولة.