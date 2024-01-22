رياضة

مع نهاية الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا.. وصول 5 منتخبات منها 3 عربية تصل إلى الدور الثاني تعرّف عليها

مع نهاية الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا.. وصول 5 منتخبات منها 3 عربية تصل إلى الدور الثاني تعرّف عليها

اختتمت أمس، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا التي تقام حالياً في قطر، التي شهدت ضمان 5 منتخبات، 3 منها عربية الوصول إلى الدور الثاني .

المنتخبات المتأهلة

وتأهلت منتخبات السعودية وقطر والعراق إلى جانب أستراليا وإيران، بعد أن حققت العلامة الكاملة بفوزها في الجولتين الأولى والثاني، إذ تصدر المنتخب السعودي المجموعة السادسة من فوزين على عمان (2-1)، وقيرغيزستان (2-0)، فيما تصدرت قطر "المضيفة وحاملة اللقب" المجموعة الأولى من فوزين على لبنان (3-0) وطاجيكستان (1-0) وتصدر المنتخب العراقي مجموعته الرابعة بفوزه على هونغ كونغ واليابان (3-1)، (2-1).

الجولة الثالثة والحظوظ

ومع انطلاق الجولة الثالثة اليوم لا تزال الفرصة مواتية لزيادة الوجود العربي في دور الـ16 سواءً في المراكز المؤهلة مباشرة وهي المركزين الأول والثاني أو أفضل صاحب مركز ثالث من 4 مجموعات فقط من المجموعات الـ6 حسب ما ينص نظام البطولة.

بطولة كأس آسيا 2023

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org