أبها يتمسّك بالصدارة والدرعية يقفز للوصافة مع ختام الجولة 13 من دوري يلو

شهدت الجولة الـ13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين إثارة كبيرة وتقلبات في جدول الترتيب، مع اشتداد المنافسة على الصدارة واقتراب الفرق من النصف الثاني للموسم.
واصل فريق أبها تمسكه بالصدارة بعد فوزه على الطائي بنتيجة 3-1، رافعًا رصيده إلى 30 نقطة، ليحافظ على القمة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، كما احتفظ بلقب أقوى هجوم في الدوري بـ30 هدفًا.
قفز الدرعية إلى المركز الثاني بعد فوز مثير على الرائد بنتيجة 3-2، مستغلًا تعادل العلا أمام الجبلين 2-2. ويمتلك الدرعية والعروبة 27 نقطة لكل منهما، مع أفضلية تهديفية للدرعية، فيما تراجع العلا إلى المركز الرابع بـ26 نقطة.
يتصدر سيلا سو (أبها) قائمة الهدافين بـ14 هدفًا، يليه نوانكو سيمون (العروبة) بـ12 هدفًا، ثم جايتان لابورد (الدرعية) وإيفتيميس كولوريس (العلا) بـ11 هدفًا لكل منهما.
يواصل الفيصلي التميز دفاعيًا، حيث لم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف في 12 مباراة وله لقاء مؤجل، يليه أبها (11 هدفًا)، ثم العلا (12 هدفًا).
يعد أبها أكثر الأندية فوزًا بـ9 انتصارات، يليه الدرعية والعروبة والبكيرية بـ8 انتصارات لكل فريق، فيما يُعتبر الفيصلي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، لكنه الأكثر تعادلًا بـ8 مواجهات مقابل 4 انتصارات فقط.
الجولة 13 من دوري يلو أكدت أن المنافسة على أشدها، سواء في صراع الصعود أو على مستوى الأرقام الفردية، مع بقاء كل الاحتمالات مفتوحة في الجولات المقبلة.