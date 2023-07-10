بثنائية "آدم وتاليسكا".. النصر يكسب تجريبية "ألفيركا" البرتغالي

تجاوز فريق النصر الأول لكرة القدم، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري في البرتغال، بالفوز 2-0 على ألفيركا البرتغالي درجة ثالثة، على ملعب البوفيرا، أمس الاثنين.