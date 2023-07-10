بثنائية "آدم وتاليسكا".. النصر يكسب تجريبية "ألفيركا" البرتغالي

تجاوز فريق النصر الأول لكرة القدم، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري في البرتغال، بالفوز 2-0 على ألفيركا البرتغالي درجة ثالثة، على ملعب البوفيرا، أمس الاثنين.
أحرز ثنائية النصر على مدار الشوطين، عبد الفتاح آدم عند الدقيقة 8، والبرازيلي أندرسون تاليسكا 60.
وشهدت المواجهة غياب كريستيانو رونالدو والكرواتي بروزوفيتش، لعدم التحاقهما بالمعسكر حتى الآن.
وينتظم النصر في معسكر البرتغال حتى 20 يوليو، على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.