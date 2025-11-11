الأخضر: الشهري شارك في التدريبات الجماعية.. واكتفى سالم الدوسري وكادش بتمارين خاصة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب ساحل العاج يوم الجمعة المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.