أخضر23 إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي "قونية 2021"

من جانبه رفع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، والاتحاد العربي لكرة القدم واتحاد اللجان الأولمبية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للأخضر السعودي من خلال حسابه في "تويتر " قائلاً: "نهائي آخر لمنتخبنا تحت 23 عاما ، مبروك لأبطالنا الشباب وصولهم إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، فخورون فيكم يا أبطال فالكم الذهب".