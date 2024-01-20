ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يخسر مواجهة الإمارات

خسر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، من مضيّفه منتخب الإمارات بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن المعسكر الإعدادي في الإمارات، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.