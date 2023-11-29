ساو باولو البرازيلي يدرس التعاقد مع "فيرمينو".. خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

كشف موقع "portalaldosaopaulino" أن نادي ساو باولو البرازيلي يدرس التعاقد مع مواطنه روبرتو فيرمينو، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما أفاد به الموقع فإن مسؤولي ساو باولو يدرسون ضم فيرمينو، مع اقتراب نهاية الموسم الجاري، خصوصًا أن النادي السعودي كان يبحث الاستغناء عنه في يناير المقبل.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن فيرمينو يقترب من الرحيل عن الأهلي، وأن مسؤولي النادي يفكرون في بيع عقده في يناير، اللاعب الذي يعد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في السعودية، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه.
وتعاقد النادي الأهلي مع "فيرمينو" صاحب الـ32 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.