ساو باولو البرازيلي يدرس التعاقد مع "فيرمينو".. خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن فيرمينو يقترب من الرحيل عن الأهلي، وأن مسؤولي النادي يفكرون في بيع عقده في يناير، اللاعب الذي يعد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في السعودية، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه.