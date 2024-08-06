بعد تعثر المفاوضات مع "رافينيا ".. النصر يستهدف التعاقد مع البرازيلي" أنتوني "

ولم يقدم أنتوني الذي انضم لمانشستر يونايتد في 2022 الأداء المتوقع منه، حيث سجل البرازيلي هدفًا واحدًا فقط في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.