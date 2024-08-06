بعد تعثر المفاوضات مع "رافينيا ".. النصر يستهدف التعاقد مع البرازيلي" أنتوني "

يستهدف مسؤولو نادي النصرالسعودي التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر موقع "Football Insider" أن النصر وضع البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد، هدفًا أساسيًا من أجل التعاقد معه بالموسم الجديد.
وقالت مصادر لموقع Football Insider إن جناح مانشستر يونايتد أنتوني برز كهدف رئيس لنادي النصر السعودي، بعد فشله في إتمام صفقة جناح برشلونة رافينيا.
وأبدى عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز استعداده للسماح لأنتوني بالمغادرة خلال هذا الصيف على سبيل الإعارة، براتب يبلغ نحو 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
ولم يقدم أنتوني الذي انضم لمانشستر يونايتد في 2022 الأداء المتوقع منه، حيث سجل البرازيلي هدفًا واحدًا فقط في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.