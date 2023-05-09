الهلال يقترب من التوقيع مع المدرب الإسباني "لويس إنريكي"

أشارت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ الهلال اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي، مدرب المنتخب الإسباني وفريق برشلونة السابق.
ووفقًا لـ"عكاظ"، اليوم الثلاثاء: "اقترب الهلال من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي، لقيادة الأزرق، تزامنًا مع اقتراب الزعيم من حسم صفقة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي".
ويُعد إنريكي أحد الخيارات التدريبية المهمة لدى الهلال، وأحد المدربين الذين حققوا مع برشلونة بقيادة ميسي، الخماسية في 2015.
يذكر أن الهلال خسر هذا الموسم السوبر السعودي وكأس دوري أبطال آسيا، وتضاءلت حظوظه جدًّا في تحقيق لقب الدوري، ويسعى لإنقاذ موسمه بكأس الملك أمام الوحدة، الجمعة المقبل.