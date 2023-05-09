الهلال يقترب من التوقيع مع المدرب الإسباني "لويس إنريكي"

ووفقًا لـ"عكاظ"، اليوم الثلاثاء: "اقترب الهلال من التوقيع مع مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي، لقيادة الأزرق، تزامنًا مع اقتراب الزعيم من حسم صفقة أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي".