رئيس الاتحاد الأوروبي للهجن: السعودية تقدم مثالًا رائعًا في حفظ التراث

وعن مستقبل رياضة الهجن في أوروبا، قال رئيس الاتحاد الأوروبي للهجن "بالتأكيد، الخطوة الأولى هي تثقيف الناس، وأعتقد أن سباق الهجن كما أسلفت أكثر من مجرد رياضة، يمكن لسباق الهجن أن يكون جسرًا ثقافيًا بين العالم العربي وأوروبا، وأعتقد أن الناس الآن يحتاجون إلى التثقيف لفهم أكثر لهذه الأمور، وبالتالي قبول بعضنا البعض بشكل أكبر، يمكن لسباق الهجن أن يكون الأداة التي تنقل هذا القبول".