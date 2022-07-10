"لوكلير" يفوز بجائزة النمسا للفورمولا 1

فاز سائق فريق فيراري شارل لوكلير بسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة 11 لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا 1، متفوقًا على منافسه في ريد بُل ماكس فيرشتابن، صاحب المركز الثاني.
وأنهى لوكلير السباق بوقت قدره 1:24:24.312 ساعة، متقدماً بفارق 1.532 ثانية على فيرستابن، فيما أكمل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، منصّة التتويج باحتلاله للمركز الثالث متأخراً بفارق 41.217 ثانية.
وقلّص "لوكلير" الذي عاد إلى نغمة الانتصارات للمرة الأولى منذ فوزه بسباق أستراليا في 10 أبريل الفارق إلى 38 نقطة بينه وبين فيرستابن المتصدر، والذي نال أيضاً نقطة أسرع لفة في السباق (208 مقابل 170).
وهو ثالث انتصار لـ"لوكلير" هذا العام والخامس في مسيرته، والأوّل لفيراري على حلبة ريد بول منذ الانتصار الذي حققه الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر في 2003.
وحلّ سائق مرسيدس الآخر البريطاني جورج راسل رابعاً، أمام الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) وسائق هاس الألماني ميك شوماخر، نجل ميكايل، في أفضل نتيجة للأخير منذ انضمامه إلى الفئة الأولى، فيما وصل البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) سابعاً، متقدماً على كل من الدنماركي كيفن ماغنوسن (هاس) وزميله الأسترالي دانيال ريكياردو والإسباني فرناندو ألونسو (ألبين).
وانسحب سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس باكراً بعد حادث تصادم مع راسل، فيما لم يتمكن سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس المتوج في المرحلة الماضية على حلبة سيلفرستون البريطانية من اكمال السباق وهو في المركز الثالث جراء تعطل محرك سيارته في اللفة 57 (من أصل 71).