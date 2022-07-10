"لوكلير" يفوز بجائزة النمسا للفورمولا 1

وحلّ سائق مرسيدس الآخر البريطاني جورج راسل رابعاً، أمام الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) وسائق هاس الألماني ميك شوماخر، نجل ميكايل، في أفضل نتيجة للأخير منذ انضمامه إلى الفئة الأولى، فيما وصل البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) سابعاً، متقدماً على كل من الدنماركي كيفن ماغنوسن (هاس) وزميله الأسترالي دانيال ريكياردو والإسباني فرناندو ألونسو (ألبين).