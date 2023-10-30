النصر والأهلي والاتحاد في مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تختتم اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ16، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 /2024 حيث تقام 5 مباريات على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن جلوي بالإحساء.
وكان الفتح قد صعد لدور الـ16، بعد فوزه على الأخدود بالدور الـ32، وصعد الشباب بعد الفوز على الباطن.
تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة 3.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون ببريدة.
يدخل التعاون المواجهة بعد فوزه على القادسية في دور الـ32، فيما تأهل الوحدة بعد تغلبه على العروبة.
يقام اللقاء بين الاتحاد والفيحاء في تمام الساعة الـ5.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وتأهل الاتحاد لدور الـ16، بفوزه على الخلود في دور الـ32، بينما صعد الفيحاء بعد فوزه على الرياض.
تنطلق المواجهة بين الفريقين أيضاً في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض.
وكان النصر قد تأهل لدور الـ16، بعد فوزه على أحد بالدور الـ32، وصعد الاتفاق بعد الفوز على جدة.
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
يدخل الأهلي المواجهة بعد فوزه على العين في دور الـ32، فيما تأهل أبها بعد تغلبه على هجر.