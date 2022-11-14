الكابتن منيف السلماني يحقق فوزه الحادي عشر في بطولة الراليات الدولية

أحرز الكابتن البطل منيف السلماني، فوزه الحادي عشر في بطولة الراليات الدولية.
وحقق "السلماني" المركز الأول في فئة T2 خلال مشاركته هذا العام في بطولة رالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الثامنة عشرة.
كما حسم بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية عام 2022م، أيضًا في فئة T2.
وبذلك يسجل "السلماني" أول انتصار سعودي في هذه البطولة التي تقام ضمن منافسات بطولة العالم للراليات الصحراوية، وبطولة السعودية تويوتا 2022؛ حيث سانده في هذه المهمة الملاح الدولي خالد البكر.
كما أقام الكابتن "السلماني" كالعادة مضيفًا دائمًا داخل مقر الرالي لجميع الفرق والسائقين والجماهير، قدم من خلاله الضيافة المحلية "القهوة والشاي" والوجبات طيلة أيام الرالي في مدينة حائل.