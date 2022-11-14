الكابتن منيف السلماني يحقق فوزه الحادي عشر في بطولة الراليات الدولية

وبذلك يسجل "السلماني" أول انتصار سعودي في هذه البطولة التي تقام ضمن منافسات بطولة العالم للراليات الصحراوية، وبطولة السعودية تويوتا 2022؛ حيث سانده في هذه المهمة الملاح الدولي خالد البكر.