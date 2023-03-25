ضمك يؤجّل ودّيّة نجران لـ24 ساعة

أعلن نادي ضمك، مساء اليوم السبت، تأجيل المباراة الودّيّة لفريقه الأول لكرة القدم أمام نظيره فريق نجران "درجة أولى"، لمدة يوم واحد، عن موعدها المقرر سابقًا، بحيث تلعب يوم الثلاثاء المقبل بدلًا عن يوم الاثنين دون أن يكشف عن سبب تعديل موعد المباراة.