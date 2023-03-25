ضمك يؤجّل ودّيّة نجران لـ24 ساعة

أعلن نادي ضمك، مساء اليوم السبت، تأجيل المباراة الودّيّة لفريقه الأول لكرة القدم أمام نظيره فريق نجران "درجة أولى"، لمدة يوم واحد، عن موعدها المقرر سابقًا، بحيث تلعب يوم الثلاثاء المقبل بدلًا عن يوم الاثنين دون أن يكشف عن سبب تعديل موعد المباراة.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة أرفق معها إنفوجرافيك، يوضح جدولة المباراة في برنامج الفريق خلال شهر مارس الجاري؛ قال فيها: "تم تأجيل لقاء ضمك ونجران الودي حتى يوم الثلاثاء المقبل 28/ 3/ 2023".
وتأتي المواجهة ضمن استعدادات فريق ضمك خلال فترة توقف المنافسات الكروية، تزامنًا مع "أيام فيفا"، والتي ستعود في الرابع من أبريل المقبل مع استئناف منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث يحلّ ضمك ضيفًا على الاتحاد في افتتاح الجولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يشار إلى أن ضمك يحتلّ المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، ومثلهما تعادل، وخسر في مباراة واحدة.