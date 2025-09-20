كأس الملك.. 3 مباريات منتظرة في بريدة وحفر الباطن والمجمعة

مباريات الاثنين

تتواصل منافسات الدور، الاثنين المقبل، إذ يلتقي البكيرية بالخلود عند الساعة 06:35 مساءً على ملعب الأول بالمدينة نفسها، ويستضيف الطائي نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل عند الساعة 06:45 مساءً، فيما يلاقي أبها ضيفه الشباب في التوقيت نفسه على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها. وتُختتم مواجهات اليوم بلقاء الهلال مع العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء عند الساعة 09:30 مساءً.