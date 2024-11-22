بهدف محرز.. الأهلي يتخطى الفيحاء ويواصل سلسلة انتصاراته

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على شقيقه الفيحاء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأهلي بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجَّله اللاعب رياض محرز في الدقيقة الـ21 من عمر شوط المباراة الأول من علامة الجزاء.
وبتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده من النقاط عند النقطة الـ17؛ وضعته في المركز السادس، في حين توقف رصيد الفيحاء عند النقطة الـ7، التي أبقته في المركز السادس عشر.