برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يختتم معسكر جدة استعدادًا لبداية الموسم الجديد

اختتم اليوم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، معسكر جدة بملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتم اختيار 47 لاعبًا للانضمام للبرنامج في مقره بمدينة سالو الإسبانية.
وكان البرنامج قد استقبل 90 لاعبًا من 35 فريقًا محليًّا خلال معسكر جدة، وتم اختبارهم من خلال 18 حصة تدريبية، وعدد من المناورات الفنية، بالإضافة لعمل كافة القياسات للأداء الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل الدخول في الاختبارات الفنية.
وتهدف إدارة البرنامج إلى صقل المواهب المختارة من خلال التدريبات اليومية والمحاضرات الفنية وتطوير الذات واللغة الإنجليزية والمباريات الودية مع أكبر الأندية والأكاديميات الأوروبية من أجل إعدادهم للاحتراف في الأندية الأوروبية والعالمية.
وقال هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم: "بدعم وتوجيهات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بدأنا برنامج الابتعاث هذا الموسم بمعسكر جدة؛ حيث تمت تجربة عدد من اللاعبين من الأندية بمختلف درجاتها، وسعدت بما شاهدته من مواهب مميزة تم اختيارها من قبل الجهاز الفني للانضمام للبرنامج في مدينة سالو الإسبانية؛ حيث سيقوم الجهاز الفني والإداري بإعداد برامج فنية وإدارية وتطويرية، بالإضافة لإلحاقهم بتجارب أداء مع عدد من الأندية الأوروبية؛ تمهيدًا لإمكانية توقيعهم لعقود احترافية معها، كما تم لزملائهم السابقين في الموسم الماضي".
كما قدم شكره لجميع الأندية "على تجاوبها مع فريق عمل البرنامج، والشكر موصول للمواهب على التزامهم وجدّيّتهم في التدريبات والمناورات الفنية ولزملائي في الجهاز الفني والإداري على العمل الدَّؤوب للخروج بأفضل المواهب وتطويرهم لخدمة المنتخبات الوطنية في المحافل المقبلة".