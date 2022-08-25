برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يختتم معسكر جدة استعدادًا لبداية الموسم الجديد

وقال هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم: "بدعم وتوجيهات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بدأنا برنامج الابتعاث هذا الموسم بمعسكر جدة؛ حيث تمت تجربة عدد من اللاعبين من الأندية بمختلف درجاتها، وسعدت بما شاهدته من مواهب مميزة تم اختيارها من قبل الجهاز الفني للانضمام للبرنامج في مدينة سالو الإسبانية؛ حيث سيقوم الجهاز الفني والإداري بإعداد برامج فنية وإدارية وتطويرية، بالإضافة لإلحاقهم بتجارب أداء مع عدد من الأندية الأوروبية؛ تمهيدًا لإمكانية توقيعهم لعقود احترافية معها، كما تم لزملائهم السابقين في الموسم الماضي".