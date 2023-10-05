السعودية تؤكد علو كعبها وقدرتها على استضافة أقوى المسابقات العالمية

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: «رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم».