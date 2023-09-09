بعد ودية "كوستاريكا".. الأخضر يستأنف تدريباته.. و"مانشيني" يمنح اللاعبين فترة حرة

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية خلال الفترة (3 - 12) من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
ميدانيًا، قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب كوستاريكا، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، واصل اللاعب رياض شراحيلي برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي "الأخضر" فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية الصباحية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر.