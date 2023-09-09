بعد ودية "كوستاريكا".. الأخضر يستأنف تدريباته.. و"مانشيني" يمنح اللاعبين فترة حرة

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية خلال الفترة (3 - 12) من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.