رئيس الاتحاد الدولي: "سوبر جلوب 2022" هي الأكثر جماهيرية في تاريخ البطولة

تضم لجنة الإحصاء خمسة من الشباب السعوديين وهم: حسين الخضراوي، محمد اليوسف، حسين عجاج، خالد البريدي، ومصطفى شوكان، بالإضافة إلى فريق من كرواتيا مكون من إيفان فيليتيك، بوجان ليتك، مارين كاسيك، وتوميسلاف ديريك، وتعمل هذه اللجنة على إحصاء جميع الأمور الفنية الإيجابية والسلبية، مثل تسجيل الأهداف والصناعة والأخطاء والعقوبات التي يتحصل عليها اللاعبون، بالإضافة إلى برنامج خاص يحسب عدد الدقائق التي يشارك فيها كل لاعب في المباراة.