بعد مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت لـ20عامًا.. الإسباني سيسك فابريجاس يُعلّق الحذاء

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، امتدت لـ20عامًا، أعلن الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط فِرق أرسنال وتشيلسي وبرشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم اليوم السبت؛ ليتجه لتدريب فريق الشباب في ناديه الأخير (كومو الإيطالي).
وكتب فابريجاس (36 عامًا) عبر حسابه الرسمي «تويتر»: "حان الوقت الحزين الذي سأعلق فيه حذائي".
وأضاف: "أُقدّر كل شيء منذ أيامي الأولى مع برشلونة، وفتراتي في أرسنال وبرشلونة مجددًا، وتشيلسي وموناكو وكومو، بدءًا من رفع كأس العالم، وبطولة أوروبا، مرورًا بالفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا، وأغلب الألقاب الأوروبية. كانت رحلة لن أنساها".
وحقق فابريجاس، الفائز بكأس العالم 2010، وبطولة أوروبا عامَي 2008 و2012 مع إسبانيا، أفضل نجاحاته خلال 110 مباريات دولية. وبدأ فابريجاس رحلته مع ناشئي برشلونة قبل الانتقال إلى أرسنال عام 2003، وشارك مع فريق أرسنال الأول وهو يبلغ 16 عامًا، وحمل الراية من الفرنسي باتريك فييرا؛ ليصبح من أفضل صُناع اللعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقضى فابريجاس 8 مواسم مع أرسنال، تُوج خلالها بكأس الاتحاد الإنجليزي 2005، حتى عاد إلى نادي صباه برشلونة عام 2011، واستمر 3 أعوام، فاز فيها بستة ألقاب، ثم عاد إلى لندن؛ لينضم إلى تشيلسي، الذي تُوج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، ولقبه الثاني بكأس الاتحاد الإنجليزي.
وكان فابريجاس صاحب التمريرة الحاسمة لأندريس إنيستا عند تسجيل هدف تتويج إسبانيا بلقبها الوحيد في كأس العالم عام 2010 في شباك منتخب هولندا بعد الوقت الإضافي.
وقضى فابريجاس موسمه الأخير مع كومو بالدرجة الثانية في إيطاليا، وسيبدأ معه مشواره التدريبي.