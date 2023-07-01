بعد مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت لـ20عامًا.. الإسباني سيسك فابريجاس يُعلّق الحذاء

وأضاف: "أُقدّر كل شيء منذ أيامي الأولى مع برشلونة، وفتراتي في أرسنال وبرشلونة مجددًا، وتشيلسي وموناكو وكومو، بدءًا من رفع كأس العالم، وبطولة أوروبا، مرورًا بالفوز بكل شيء في إنجلترا وإسبانيا، وأغلب الألقاب الأوروبية. كانت رحلة لن أنساها".