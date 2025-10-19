نخبة آسيا: الأهلي يسعى للفوز الثاني والاتحاد لتعويض الخسارة

من جهة أخرى، يخوض الاتحاد السعودي اختبارًا صعبًا خارج أرضه عندما يحل ضيفًا على الشرطة العراقي يوم غدٍ، بعد أن خسر أول مباراتين في المجموعة، في حين يحتل الشرطة العراقي المركز العاشر بعد أن سجّل خسارة وتعادلًا.