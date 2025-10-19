نخبة آسيا: الأهلي يسعى للفوز الثاني والاتحاد لتعويض الخسارة

يسعى فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى تحقيق انتصاره الثاني عندما يستضيف الغرافة القطري يوم غدٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا. وفي المقابل، يبحث الاتحاد عن انتصاره الأول في مشوار البطولة.
ويخوض الأهلي المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، برغبة الفوز بعد تعادله في المواجهة السابقة أمام الدحيل القطري بهدفين لمثلهما، فيما يسعى الغرافة القطري إلى مواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية بهدفين نظيفين أمام الشرطة العراقي، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد (4) نقاط، متساويًا مع الشارقة والوحدة الإماراتي وشباب الأهلي الإماراتي، في حين يحتل الغرافة القطري المركز السادس.
من جهة أخرى، يخوض الاتحاد السعودي اختبارًا صعبًا خارج أرضه عندما يحل ضيفًا على الشرطة العراقي يوم غدٍ، بعد أن خسر أول مباراتين في المجموعة، في حين يحتل الشرطة العراقي المركز العاشر بعد أن سجّل خسارة وتعادلًا.