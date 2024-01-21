ميشيل ديلغادو لاعب الهلال يقترب من الانضمام إلى الاتحاد على سبيل الإعارة

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب انتقال البرازيلي ميشيل ديلغادو؛ لاعب الهلال، إلى صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة بالسوق الشتوي الحالي.
وبحسب مصادر برنامج "برا الـ 18"على "SSC"، فإن إدارة الهلال لن تكتفي بصفقة البرازيلي رينان لودي، إذ إنها قريبة من التعاقد مع لاعب آخر بشرط رحيل ميشيل الذي يقترب من الانضمام إلى الاتحاد.
وانتقل البرازيلي "رينان لودي" إلى صفوف الهلال قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بطلب من مدرب الفريق البرتغالي خورخي خيسوس، ليحل بديلاً عن المصاب نيمار.
وكان قد انتقل ميشيل صاحب الـ27 عاماً، إلى نادى الهلال في 2022، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادماً من فلامنغو البرازيلي.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دورى روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.