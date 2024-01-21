ميشيل ديلغادو لاعب الهلال يقترب من الانضمام إلى الاتحاد على سبيل الإعارة

وبحسب مصادر برنامج "برا الـ 18"على "SSC"، فإن إدارة الهلال لن تكتفي بصفقة البرازيلي رينان لودي، إذ إنها قريبة من التعاقد مع لاعب آخر بشرط رحيل ميشيل الذي يقترب من الانضمام إلى الاتحاد.