تفاصيل صفقة انتقال مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان إلى النصر

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن تفاصيل العقد المقدم من النصر السعودي، للتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال الموسم المقبل.
وقال الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية إن بروزوفيتش وقع بالفعل لنادي النصر على عقد حتى يونيو 2026، مؤكدًا أن اللاعب اجتاز الفحوص الطبية الخاصة بانتقاله إلى النادي السعودي.
وأشار "سانتي أونا" بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن رسوم انتقال اللاعب الكرواتي بلغت 17.5 مليون يورو، كما أنه سيحصل على راتب سنوي بلغت قيمته نحو 25 مليون يورو.
وينتهي عقد بروزوفيتش صاحب الـ30 عامًا، مع ناديه إنتر ميلان في 2026، الذي يلعب له منذ 2015، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.