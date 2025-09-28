نخبة آسيا 2025-2026.. الهلال يواجه ناساف الأوزبكي بحثًا عن فوزه الثاني

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عندما يلتقي غدًا الاثنين مع ناساف الأوزبكي على ملعبه المركزي في مدينة قرشي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنطقة الغرب.
مباريات الجولة الثانية
تُستكمل مباريات الجولة الثانية، حيث يلتقي تراكتور الإيراني مع الوحدة الإماراتي في تبريز، والغرافة القطري مع الشرطة العراقي في الريان، والدحيل القطري مع الأهلي السعودي في الدوحة. وتقام يوم الثلاثاء مواجهتان؛ السد القطري أمام الشارقة الإماراتي في الدوحة، والاتحاد السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي في جدة.
الصدارة أهلاوية
ويتصدر الأهلي السعودي ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، متفوقًا بفارق الأهداف على كل من الشارقة والهلال والوحدة، فيما يملك كل من السد وشباب الأهلي والشرطة وتراكتور نقطة واحدة، في حين ما زال رصيد الغرافة والدحيل والاتحاد وناساف خاليًا من النقاط.
مباريات الجولة الثالثة
من المقرر أن تُقام الجولة الثالثة يومي 20 و21 أكتوبر المقبل؛ حيث يلتقي يوم 20 الوحدة مع الدحيل في أبوظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، فيما يلتقي يوم 21 شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.