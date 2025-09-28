نخبة آسيا 2025-2026.. الهلال يواجه ناساف الأوزبكي بحثًا عن فوزه الثاني

مباريات الجولة الثالثة

من المقرر أن تُقام الجولة الثالثة يومي 20 و21 أكتوبر المقبل؛ حيث يلتقي يوم 20 الوحدة مع الدحيل في أبوظبي، والشرطة مع الاتحاد في بغداد، والشارقة مع تراكتور في الشارقة، والأهلي مع الغرافة في جدة، فيما يلتقي يوم 21 شباب الأهلي مع ناساف في دبي، والهلال مع السد في الرياض.