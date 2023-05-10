"بوسكيتس" يقترب من الدوري السعودي بعد رحيله عن برشلونة

كشفت تقاريرُ إعلامية اقترابَ قائد فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس من الانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، ابتداءًا من الموسم المقبل.
وبات الدوري السعودي، وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصّص بانتقالات اللاعبين؛ الوجهةَ الأقرب لنجم برشلونة والمنتخب الإسباني خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
وأوضح رومانو أن مفاوضات انتقال بوسكيتس للدوري السعودي متقدمة للغاية، وتتفوّق على العروض المقدمة من الدوري الأمريكي.
وكان قائد فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس، أعلن، اليوم الأربعاء، رسميًّا نهايةَ مشواره مع النادي الكتالوني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 15 عامًا.
وقال بوسكيتس، الذي سيغادر، في شريط فيديو نشره اللاعب والنادي الكتالوني على إنستغرام تكريمًا له: "حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير في برشلونة".
ولم يحدّد بوسكيتس البالغ 34 عامًا وجهتَه المستقبلية، في وقت ربطت فيه الأنباءُ إمكانيةَ الانتقال إلى الدوري السعودي.