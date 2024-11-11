رابطة محترفات التنس تطلق فعالية "معاً نحو مستقبل صحي للمرأة".. وتجمع رائدات الأعمال لدعم صحة المرأة وتغذيتها

وأكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود على الأثر المستدام لبطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، ودورها في إلهام النساء والفتيات لاتباع نمط حياة صحي. وقالت: "إن إرث نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض، سيتردد صداه لسنوات عدة، ويمتد تأثيره إلى ما بعد الأداء الرياضي المذهل الذي قدمته أفضل لاعبات التنس في العالم هذا الأسبوع. فمن خلال استضافة هذه البطولة المرموقة، نتطلع إلى إلهام النساء والفتيات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها لممارسة التنس ليس فقط كرياضة، ولكن كوسيلة لتمكين وبناء المجتمعات. ومن خلال مبادرات مثل "معاً نحو مستقبل صحي للمرأة"، والعمل بشكل وثيق مع رابطة محترفات التنس والاتحاد السعودي للتنس لإدخال التنس في المناهج المدرسية والمجتمعات، وضعنا حجر الأساس للتعاون في بناء مستقبل قائم على الصحة والنشاط في الملاعب والحياة اليومية".