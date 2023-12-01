دوري روشن للمحترفين "جولة الرياض إكسبو2030": ضمك يعبر الفيحاء برباعية ويعود بالنقاط الثلاث

وفي شوط المباراة الثاني نجح الفيحاء في تعديل النتيجة عن طريق لاعبه أونيكورو في الدقيقة الـ56 قبل أن يضيف نكودو الهدف الثالث لضمك، ثم ينجح أونيكورو في تسجيل الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة الـ69، ثم يختتم الأهداف اللاعب سيساي بتسجيل الهدف الرابع لضمك في الدقيقة الـ90+6.