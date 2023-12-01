دوري روشن للمحترفين "جولة الرياض إكسبو2030": ضمك يعبر الفيحاء برباعية ويعود بالنقاط الثلاث

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تحقيق الفوز على شقيقه الفيحاء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين -وهي الجولة المسماة بجولة الرياض إكسبو 2030- بفوز ضمك بأربعة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة افتتحها نكودو للخليج في الدقيقة الـ16 قبل أن يسجل عبدالعزيز الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة الـ37.
وفي شوط المباراة الثاني نجح الفيحاء في تعديل النتيجة عن طريق لاعبه أونيكورو في الدقيقة الـ56 قبل أن يضيف نكودو الهدف الثالث لضمك، ثم ينجح أونيكورو في تسجيل الهدف الثاني للفيحاء في الدقيقة الـ69، ثم يختتم الأهداف اللاعب سيساي بتسجيل الهدف الرابع لضمك في الدقيقة الـ90+6.
وبتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده عند النقطة الـ21، في حين توقف رصيد الفيحاء عند النقطة الـ19.