"فيفا" يطرح دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، دفعة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر المقبل حسبما ذكر نادي الاتحاد.
ونشر نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس) تدوينة قال فيها: "الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA“ يطرح حالياً دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم للأندية 2023".
وشهدت المرحلة الأولى من إطلاق التذاكر إقبال منقطع النظير على اقتنائها والتي تم بها طرح 30% من تذاكر البطولة، كما تشهد الدفعة الجديدة إقبال كبير من المشجعين للحصول عليها.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد طرح ثلاث باقات من التذاكر تشمل الأولى جميع مباريات البطولة، فيما تحتوي الباقات الثانية على المباريات التي تقام على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وهي خمس مباريات، فيما تشمل الباقة الثالثة المباريات التي يحتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل وهي مباراتين فقط .
وذكر "الفيفا" أنه لا يمكن استرداد قيمة التذاكر، حيث يمكن للمشجعين غير القادرين على حضور إحدى المباريات نقل ملكية التذكرة إلى شخص آخر عبر التطبيق الرسمي الخاص بتذاكر البطولة، أو يمكنهم إعادة بيعها عبر منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية الخاصة بالبطولة
ومن المقرر أن يتم تنظيم البطولة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر، حيث ستشهد 7 مواجهات قوية على أرض مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
تأتي استضافة السعودية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية لتصبح سادس دولة تستضيف البطولة، بعد البرازيل واليابان والإمارات العربية المتحدة والمغرب وقطر.
ويشارك في البطولة نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي، بصفته بطل دوري الدولة المنظمة، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا وأوراوا ريد دايمندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وكلوب ليون تيغريس المكسيكي بطل أميركا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية لكوبا ليبرتادوريس الذي لم يحدد بعد.
- الدور الأول (المباراة الأولى) – الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - الاتحاد وأوكلاند سيتي.
- الدور الثاني (المباراة الثانية) – الجمعة 15 ديسمبر 2023 – الأهلي والفريق الفائز بالمباراة الأولى.
- الدور الثاني (المباراة الثالثة) - الجمعة 15 ديسمبر 2023 – كلوب ليون وأوراوا ريد دياموندز.
- الدور نصف النهائي (المباراة الرابعة) – الاثنين 18 ديسمبر 2023 – الفائز ببطولة كوبا ليبرتادوريس والفائز في المباراة الثانية.
- الدور نصف النهائي (المباراة الخامسة) الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 - الفائز في المباراة الثالثة ومانشستر سيتي.
وستكون التذاكر متوفرة عبر الرابط التالي: