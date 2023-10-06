"فيفا" يطرح دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"

وذكر "الفيفا" أنه لا يمكن استرداد قيمة التذاكر، حيث يمكن للمشجعين غير القادرين على حضور إحدى المباريات نقل ملكية التذكرة إلى شخص آخر عبر التطبيق الرسمي الخاص بتذاكر البطولة، أو يمكنهم إعادة بيعها عبر منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية الخاصة بالبطولة