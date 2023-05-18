تأهل فريقا النصر والأهلي إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة، المواجهة الأولى فاز النصر على نظيره أحد بنتيجة 94-72، فيما تغلَّب الأهلي على نظيره الفتح في اللقاء الثاني بنتيجة 94-93 في الدور نصف النهائي والتي أُقيمت اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة في جدة.
المواجهة الأولى شهدت المباراة أفضلية للنصر على مدار اللقاء وأنهى جميع فترات اللقاء لصالحه إذ انتهت الفترة الأولى 22-13 والفترة الثانية 52-32 والفترة الثالثة 73-47.
وفي المواجهة الثانية انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بفارق نقطة واحدة 26-25، الفترة الثانية واصل الأهلي تقدمه 59-53، الفترة الثالثة شهدت عودة وتقدم الفتح 81-77، وعاد الأهلي في الفترة الرابعة ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بفارق نقطة واحدة.
وسيلعب النصر والأهلي، السبت المقبل، وتحديدًا عند الـ7 مساءً في نهائي المسابقة، لتحديد البطل, فيما يتواجه الفتح بنظيره أحد لتحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك عند الـ 5 مساءً على صالة وزارة الرياضة في جدة.