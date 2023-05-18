النصر والأهلي إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة

وسيلعب النصر والأهلي، السبت المقبل، وتحديدًا عند الـ7 مساءً في نهائي المسابقة، لتحديد البطل, فيما يتواجه الفتح بنظيره أحد لتحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك عند الـ 5 مساءً على صالة وزارة الرياضة في جدة.