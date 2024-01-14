في "كلاسيكو العالم" في الرياض.. حضور جماهيري كبير في قمة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

شهد نهائي السوبر الإسباني " كلاسيكو العالم" ،الذي جمع ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة ، في العاصمة السعودية الرياض ، حضوراً جماهيراً منقطع النظير ،حيث امتلأ ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بالجماهير ، بعد أن نفدت التذاكر مبكراً .
واستمتعت الجماهير التي حضرت بقمة عالمية ، إلى جانب الفعاليات المصاحبة لجميع الفئات من كبار السن والشباب والعائلات التي حضرت للمباراة التي حسمها ريال مدريد لصالحة .
وأقيمت منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على أرض المملكة للمرة الرابعة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الحالي، بمشاركة أربعة فرق؛ وهي: ( ريال مدريد- برشلونة- أتلتيكو مدريد- أتلتيكو أوساسونا).