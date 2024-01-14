في "كلاسيكو العالم" في الرياض.. حضور جماهيري كبير في قمة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

شهد نهائي السوبر الإسباني " كلاسيكو العالم" ،الذي جمع ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة ، في العاصمة السعودية الرياض ، حضوراً جماهيراً منقطع النظير ،حيث امتلأ ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بالجماهير ، بعد أن نفدت التذاكر مبكراً .