رياضة

في "كلاسيكو العالم" في الرياض.. حضور جماهيري كبير في قمة إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة

"الميرينغي " خطف السوبر من أمام الكتالوني
فرحة فينيسيوس لاعب ريال مدريد بتسجيل هدف بمرمى برشلونة في السوبر الإسباني
فرحة فينيسيوس لاعب ريال مدريد بتسجيل هدف بمرمى برشلونة في السوبر الإسباني

شهد نهائي السوبر الإسباني " كلاسيكو العالم" ،الذي جمع ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة ، في العاصمة السعودية الرياض ، حضوراً جماهيراً منقطع النظير ،حيث امتلأ ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بالجماهير ، بعد أن نفدت التذاكر مبكراً .

واستمتعت الجماهير التي حضرت بقمة عالمية ، إلى جانب الفعاليات المصاحبة لجميع الفئات من كبار السن والشباب والعائلات التي حضرت للمباراة التي حسمها ريال مدريد لصالحة .

وأقيمت منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على أرض المملكة للمرة الرابعة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير الحالي، بمشاركة أربعة فرق؛ وهي: ( ريال مدريد- برشلونة- أتلتيكو مدريد- أتلتيكو أوساسونا).

كأس السوبر الإسباني
نادي ريال مدريد الإسباني
رئيس نادي برشلونة الإسباني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org