انطلاق المرحلة الأولى لسباق الميادين على ميدان الهجن في تبوك

انطلق، اليوم، على ميدان الهجن في تبوك السباق الأول ضمن المرحلة الأولى لسباق الميادين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن, بمشاركة 1196 مطية منها 577 فئة الحقايق بكار وقعدان, بعدد إجمالي 17 شوطاً هذا اليوم.