تعرّف على أغلى 10 مهاجمين في العالم قبل انطلاق الموسم الجديد

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالأمور المادية في كرة القدم، فإن اللاعب الفرنسي "كيليان مبابي" البالغ 23 عامًا هو صاحب أعلى قيمة تسويقية من بين لاعبي خط الهجوم في العالم، إذ تبلغ 160 مليون يورو.